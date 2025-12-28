Наталья Штурм попросила у Деда Мороза мужчину

Певица Наталья Штурм рассказала в беседе с изданием «Абзац», что хотела бы получить «нормального и не нищего» мужчину от Деда Мороза.

Штурм назвала мужчину самым лучшим подарком. Артистка хочет себе надежного помощника.

«Именно надежный, а не непонятно что», — поделилась певица.

В ноябре Наталья Штурм заявила, что ее ничего не связывает с «экранным мужем» Сергеем Федоровым. Она «вышла замуж» за Федорова в рамках проекта «Свадьба вслепую». По словам артистки, их отношения закончились сразу после шоу. Певица пожаловалась, что действия, стиль жизни и поведение мужчины отбрасывают на нее тень. Исполнительница призвала не ассоциировать Федорова с ней.

Штурм назвала Федорова альфонсом. Она заявила, что осуждает его образ жизни. При этом артистка подчеркнула, что у нее нет личных претензий к мужчине.

«Мужским эскортом никогда не пользовалась и не буду — брезгую. Мне нравятся мужчины умные и успешные. И это точно не Сергей. Прошу больше не употреблять его имя в контексте нашего союза. Мы не вместе, отношений между нами нет», — поделилась певица.

