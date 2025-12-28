Размер шрифта
«Все забанены»: глава ФЛГР Вяльбе о нейтральном статусе для лыжников

Вяльбе: Многие лыжники подавали заявки на нейтральный статус, но были забанены
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что на нейтральный статус рассматривалось достаточно много спортсменов, однако Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) отказала. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Спортсменов еще рассматривали, достаточно много. Но они все имеют красную карточку, все они забанены. Мы не спрашиваем, кто будет рассматриваться сегодня. Кто будет рассматриваться завтра. По каким причинам не дали нейтральный статус. Мы не имеем права», — отметила она.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Швеции восхитились выступлением Коростелева на Кубке мира.
 
