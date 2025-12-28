Пивненко: ВСУ накапливают силы под Покровском в ДНР, чтобы пойти в контратаку

Украинская армия накапливает силы под Покровском (российское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы пойти в контратаку. Об этом заявил командующий нацгвардией Украины Александр Пивненко, пишет издание «Страна.ua».

«Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы уменьшить маневры противника и оттянуть больше на себя», — сообщил командир.

По его словам, ситуация в районе Покровска остается тяжелой. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложняют погодные условия. В частности, из-за тумана сложно разглядеть российские войска и атаковать их, уточнил Пивненко.

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

2 декабря Минобороны России сообщило, что российские бойцы завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. По данным ведомства, во взятии города участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».

Путин выразил уверенность, что взятие Красноармейска обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

