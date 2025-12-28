Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Считаю, что забил я»: Аршавин о споре между Кержаковым и Дзюбой

Экс-игрок Аршавин назвал забавной ситуацию со спором Кержакова и Дзюбы
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet в шутку предложил вызвать одновременно Александра Кержакова и Артема Дзюбу в сборную России, чтобы они закрыли вопрос со спором по бомбардирскому рекорду.

«Но я все равно считаю, что гол забил я. И то, что УЕФА или ФИФА признал, — это их вопрос. Но я видел, что мяч пересек линию, а потом Керж дотронулся до мяча. Ситуация забавная», — заявил он.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. При этом в РФС сообщили, что раз организатором матча является Немецкий футбольный союз, то решение должен выносить он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее в РФС ответили на спор Дзюбы и Кержакова по поводу рекорда.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+