«Считаю, что забил я»: Аршавин о споре между Кержаковым и Дзюбой

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet в шутку предложил вызвать одновременно Александра Кержакова и Артема Дзюбу в сборную России, чтобы они закрыли вопрос со спором по бомбардирскому рекорду.

«Но я все равно считаю, что гол забил я. И то, что УЕФА или ФИФА признал, — это их вопрос. Но я видел, что мяч пересек линию, а потом Керж дотронулся до мяча. Ситуация забавная», — заявил он.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. При этом в РФС сообщили, что раз организатором матча является Немецкий футбольный союз, то решение должен выносить он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

