Новости. Общество

В Каменке-Днепровской частично восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Балицкий: электроснабжение восстановили у 4272 жителей Каменки-Днепровской
Александр Кряжев/РИА Новости

В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, в настоящее время электроснабжение восстановлено еще у 4272 абонентов Каменка-Днепровской.

Проведение работ усложняется сложными погодными условиями, отметил Балицкий.

24 декабря в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что ВСУ обстреляли окружной центр, зафиксировано 24 артудара.

По информации Балицкого, в результате атаки беспилотниками противника без электроснабжения остались жители Каменки-Днепровской, сел Водяное, Днепровка и Мичурино.

22 декабря глава Энергодара, города-спутника ЗАЭС, Максим Пухов сообщил об ударе ВСУ по подстанции «Луч» в городе.

Ранее бойцы ВС РФ обнаружили в Запорожской области мобильные телефоны, заминированные украинскими военными.

