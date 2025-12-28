Пьяный мужчина ударил полицейского головой в Астрахани

В Астрахани 34-летний мужчина напал на полицейского и стал фигурантом дела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 20 декабря возле кафе на улице Татищева в Ленинском районе города. Пьяный мужчина напал на сотрудника полиции и нанес ему удар головой в область головы. При том нападавший осознавал, что перед ним представитель власти, который находится при исполнении служебных обязанностей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Таганроге дебошир ударил и покусал сотрудников полиции при задержании. В отношении агрессора также возбудили уголовное дело, его будут судить.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина напал на полицейского в машине скорой помощи.