Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Пьяный мужчина ударил полицейского головой в Астрахани

В Астрахани пьяный мужчина ударил полицейского головой
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Астрахани 34-летний мужчина напал на полицейского и стал фигурантом дела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 20 декабря возле кафе на улице Татищева в Ленинском районе города. Пьяный мужчина напал на сотрудника полиции и нанес ему удар головой в область головы. При том нападавший осознавал, что перед ним представитель власти, который находится при исполнении служебных обязанностей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Таганроге дебошир ударил и покусал сотрудников полиции при задержании. В отношении агрессора также возбудили уголовное дело, его будут судить.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина напал на полицейского в машине скорой помощи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519751_rnd_5",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+