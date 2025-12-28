Польша запустит «антидроновую стену»

Первые возможности «антидроновой стены» на восточной границе Польши будут доступны через шесть месяцев или раньше. Об этом заявил замглавы польского минобороны Цезари Томчик в интервью The Guardian.

«А на создание всей системы потребуется 24 месяца», — добавил замминистра.

Новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, созданную десять лет назад. Она будет включать в себя различные уровни обороны, в том числе пулеметы, пушки, ракеты и системы подавления беспилотников, рассказал он.

Томчик подчеркнул, что некоторые из них предназначены для использования только в экстремальных условиях или в условиях войны.

Помимо противобеспилотной стены, Польша проводит укрепления вдоль своих сухопутных границ с Белоруссией и Калининградом. Замглавы минобороны заявил, что в каждом приграничном муниципалитете будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию в течение нескольких часов.

Ранее в Польше разработали «невидимый щит» для борьбы с беспилотниками.