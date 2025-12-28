Нарколог перечислил «продлевающие страдания» ошибки россиян при борьбе с похмельем

Нарколог Тюрин призвал не бороться с похмельем при помощи пива и лекарств

Многие народные методы борьбы с похмельем еще сильнее ухудшают самочувствие. Об этом заявил нарколог Андрей Тюрин в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего медик призвал россиян не бороться с похмельем при помощи алкоголя. По его словам, попытки улучшить самочувствие при помощи пива или более крепкого спиртного напитка только усугубят интоксикацию организма.

«Таким способом вы не поправите здоровье, а, наоборот, продлите страдания», — сообщил Тюрин, добавив, что похмеляться алкоголем — прямой путь к запойному состоянию.

Также врач призвал не бороться с похмельем при помощи обезболивающих. Любые препараты усиливают нагрузку на печень, которая и так работает на износ, чтобы нейтрализовать вредное воздействие алкоголя на организм.

Кроме того, не стоит плотно есть. Такие блюда, как жирный холодец, рассол из-под огурцов или острый суп, являются тяжелыми для переваривания и могут привести к приступу гастрита или панкреатита, объяснил доктор. Врач предупредил, что в состоянии похмелья опасно ходить в баню или принимать контрастный душ. Это может спровоцировать спазм сосудов, скачки артериального давления и даже сердечный приступ.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Елизавета Золотова посоветовала при похмелье восполнить потерю жидкости, желательно минеральной водой без газа. Затем можно съесть продукты, богатые калием: бананы, картофель, курагу, чернослив или авокадо. За счет своей консистенции они оставляют чувство легкости в животе, отметила эксперт.

Ранее врач рассказала, какой продукт перед застольем спасет от похмелья.