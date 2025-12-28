Киркоров заработает десятки миллионов рублей за концерт в ОАЭ

«Абзац»: певец Киркоров заработает более 20 млн рублей за концерт в Абу-Даби

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Мари Краймбрери проведут концерт в премиальном отеле в Абу-Даби в январе. Об этом сообщает издание «Абзац».

Как отмечает издание, на данный момент проданы практически все билеты на выступление. Их цена начинается от 40 тысяч рублей. Киркоров заработает с мероприятия более 20 миллионов рублей. В его райдер вошли белый лимузин, сопровождение местной полиции, номер в лучшей гостинице города и личный повар.

В декабре Telegram-канал Mash сообщил, что Филиппу Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке.

По данным канала, после проверки Росприроднадзор признал, что участок расположен на берегу, который должен быть доступен для всех.

В октябре 2025 года предприниматель Глеб Рыськов подал иск на Киркорова, который, по его мнению, в 2003 году незаконно приватизировал территорию береговой полосы. В 2022 году Киркоров объединил три участка в один.

