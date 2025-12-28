Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Киркоров заработает десятки миллионов рублей за концерт в ОАЭ

«Абзац»: певец Киркоров заработает более 20 млн рублей за концерт в Абу-Даби
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Мари Краймбрери проведут концерт в премиальном отеле в Абу-Даби в январе. Об этом сообщает издание «Абзац».

Как отмечает издание, на данный момент проданы практически все билеты на выступление. Их цена начинается от 40 тысяч рублей. Киркоров заработает с мероприятия более 20 миллионов рублей. В его райдер вошли белый лимузин, сопровождение местной полиции, номер в лучшей гостинице города и личный повар.

В декабре Telegram-канал Mash сообщил, что Филиппу Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке.

По данным канала, после проверки Росприроднадзор признал, что участок расположен на берегу, который должен быть доступен для всех.

В октябре 2025 года предприниматель Глеб Рыськов подал иск на Киркорова, который, по его мнению, в 2003 году незаконно приватизировал территорию береговой полосы. В 2022 году Киркоров объединил три участка в один.

Ранее Поплавская возмутилась «бородатой жар-птице» в «Последнем богатыре».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519985_rnd_2",
    "video_id": "record::36bdeb51-e386-4de9-8a6f-3ce2ce591c07"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+