МВД раскрыло новые методы мошенников для взлома «Госуслуг»

Мошенники в 2025 году изменили методы получения доступа к аккаунту россиян на портале «Госуслуг». Теперь аферисты пытаются психологически воздействовать на своих жертв, чтобы получить их личные данные и оформить электронные сим-карты для противоправных целей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

По информации правоохранителей, к изменению методов получения доступа к учетным данным граждан на «Госуслугах» привело в том числе усиление антифрод-механизмов.

Согласно статистике, с начала 2025 года все чаще фиксируется применение мошеннических схем, в которых потерпевших убеждают самих звонить злоумышленникам. Для этого, как правило, применяется имитация взлома аккаунтов или сообщение о необходимости связаться с якобы техподдержкой по поддельному номеру.

До этого МВД предупредило россиян о новогодних схемах мошенников. В частности, для обмана граждан используются фальшивые акции, «сказочные скидки» и розыгрыши с обратным таймером. Потенциальной жертве могут предложить купить подарок по выгодной цене с требованием предоплаты, которая потом не вернется. Также может использоваться иллюзия срочности, когда якобы «осталось пять минут», чтобы совершить выгодную покупку.

Ранее россиянка по указанию мошенников угрожала ножом в офисе банка и требовала деньги.