Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Стало известно, сколько заработает Леонтьев за новогодние праздники

Mash: певец Леонтьев заработает минимум 60 млн рублей за новогодние праздники
Андрей Александров/РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев заработает минимум 60 миллионов рублей за новогодние праздники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Леонтьев проведет минимум четыре частных мероприятия в Москве в новогодние праздники. Один из концертов пройдет 31 декабря. В райдер артиста входит минеральная вода без газа, стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, виски, гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.

Известно, что 7 января Валерий Леонтьев выступит на Пхукете и исполнит свои главные хиты. Зрителям обещают «незабываемый рождественский вечер». Самые доступные билеты — на танцпол. Они стоят 5245 рублей. Намного дороже поклонникам артиста обойдутся места за столиками и в ложах. Их цена от 177 600 рублей. Без возможности заказать еду во время концерта зрители могут приобрести билеты за 22–27 тысяч рублей.

При солдауте организаторы гала-вечера заработают свыше 32 млн рублей. На данный момент большинство вип-мест уже выкуплены. Остались билеты на танцпол, несколько столов и сидячих мест.

Ранее назван гонорар уехавшего из России Незлобина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519841_rnd_8",
    "video_id": "record::4e825867-7053-4c00-aeeb-7f41eca9f9e3"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+