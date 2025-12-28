Стало известно, сколько заработает Леонтьев за новогодние праздники

Певец Валерий Леонтьев заработает минимум 60 миллионов рублей за новогодние праздники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Леонтьев проведет минимум четыре частных мероприятия в Москве в новогодние праздники. Один из концертов пройдет 31 декабря. В райдер артиста входит минеральная вода без газа, стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, виски, гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.

Известно, что 7 января Валерий Леонтьев выступит на Пхукете и исполнит свои главные хиты. Зрителям обещают «незабываемый рождественский вечер». Самые доступные билеты — на танцпол. Они стоят 5245 рублей. Намного дороже поклонникам артиста обойдутся места за столиками и в ложах. Их цена от 177 600 рублей. Без возможности заказать еду во время концерта зрители могут приобрести билеты за 22–27 тысяч рублей.

При солдауте организаторы гала-вечера заработают свыше 32 млн рублей. На данный момент большинство вип-мест уже выкуплены. Остались билеты на танцпол, несколько столов и сидячих мест.

