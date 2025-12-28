Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиян предупредили об опасности салютов в Новый год из-за возможных провокаций ВСУ

Депутат Колесник: надо быть аккуратнее с салютами в Новый год из-за действий ВСУ
Виталий Аньков/РИА Новости

Россиянам в новогоднюю ночь необходимо быть аккуратнее с салютами на фоне действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, украинские спецслужбы могут воспользоваться шумом салюта и попытаться совершить какую-то диверсию.

«С салютами стоит быть поаккуратнее. Потому что под это дело могут попытаться подработать и совершить какую-то акцию украинские спецслужбы», — отметил Колесник.

Он призвал россиян «понимать серьезность момента» и отказаться от запуска салютов. Депутат пояснил, что российские войска наступают по всей линии фронта. В связи с чем на Западе и на Украине есть колоссальное количество желающих сорвать это.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что более чем в 15 регионах России запретили запускать фейерверки в новогоднюю ночь. В частности, пиротехнические шоу полностью запретили в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Кроме того, их нельзя запускать в приграничных зонах, в Краснодарском крае и в других регионах. Однако, по данным издания, салюты будут разрешены во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее юрист напомнила о штрафах, предусмотренных за нарушения в Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520027_rnd_7",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+