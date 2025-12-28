Россиян предупредили об опасности салютов в Новый год из-за возможных провокаций ВСУ

Депутат Колесник: надо быть аккуратнее с салютами в Новый год из-за действий ВСУ

Россиянам в новогоднюю ночь необходимо быть аккуратнее с салютами на фоне действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, украинские спецслужбы могут воспользоваться шумом салюта и попытаться совершить какую-то диверсию.

«С салютами стоит быть поаккуратнее. Потому что под это дело могут попытаться подработать и совершить какую-то акцию украинские спецслужбы», — отметил Колесник.

Он призвал россиян «понимать серьезность момента» и отказаться от запуска салютов. Депутат пояснил, что российские войска наступают по всей линии фронта. В связи с чем на Западе и на Украине есть колоссальное количество желающих сорвать это.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что более чем в 15 регионах России запретили запускать фейерверки в новогоднюю ночь. В частности, пиротехнические шоу полностью запретили в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Кроме того, их нельзя запускать в приграничных зонах, в Краснодарском крае и в других регионах. Однако, по данным издания, салюты будут разрешены во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее юрист напомнила о штрафах, предусмотренных за нарушения в Новый год.