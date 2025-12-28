Минобороны: группа «Центр» освободила Димитров и еще три населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий взяли под контроль населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе боев было нанесено поражение личному составу и технике нескольких соединений ВСУ, включая механизированные, пехотную, десантно-штурмовые и аэромобильную бригады, а также штурмовые полки, подразделения морской пехоты, бригаду спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), бригаду территориальной обороны и части нацгвардии. Столкновения произошли в районах ряда населенных пунктов ДНР, а также в Новопавловке Днепропетровской области.

В Минобороны уточнили, что потери украинской стороны составили более 500 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной разведки.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в ДНР. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Ранее украинский командующий сообщил о подготовке контратаки во взятом под контроль РФ городе.