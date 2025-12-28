Анита Цой вспомнила свой неудачный Новый год

Певица Анита Цой вспомнила, что чуть не встретила Новый год в метро

Певица Анита Цой рассказала в беседе с изданием «Абзац» про свой самый неудачный Новый год.

Цой объяснила, что тогда много работала. Из-за большого количества концертов артистка столкнулась с перестановками и опозданиями. Певица чуть не встретила Новый год в метро.

«Бешеные пробки, и мы прямо в платьях и гриме прыгали в метро и ехали. Никогда не забуду, как две женщины сидели в метро, а я стояла рядом. Одна другую подталкивает и говорит: «Слушай, по-моему, это Анита Цой». А та говорит: «Ты больная, что ли? Будет она в метро ездить с 31-го на 1-е». Новый год мы отпраздновали практически в метро», — вспомнила исполнительница.

В декабре певица Ирина Ортман рассказала, что ее самый странный Новый год был в электричке. Артистка на тот момент жила в Алтайском крае. По признанию Ортман, тот праздник вызвал у нее противоречивые чувства. Она отметила, что, с одной стороны, Новый год получился веселым, а с другой — плохим.

