В США хотят запретить Трампу «саморекламу»

Президенту США Дональду Трампу могут запретить переименовывать в свою честь федеральные здания, земельные участки и другие объекты. Об этом пишет издание Newsweek.

18 декабря Совет попечителей решил добавить имя Трампа к названию Центра исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди. После этого конгрессммен от Демпартии Эйприл МакКлейн Делани внесла в Конгресс США два законопроекта – о защите Центра Кеннеди, отменяющий решение Совета и обязывающий удалить имя Трампа со всех вывесок, и Закон о целостности федеральной собственности, который запрещает переименовывать федеральные объекты в честь действующих президентов.

МакКлейн посчитала, что принять законы необходимо для защиты национального наследия и обеспечения парламентского надзора за федеральными мемориалами.

«Этот закон направлен на защиту полномочий Конгресса и сохранение целостности наших национальных памятников и сокровищ. К сожалению, президент политизировал Попечительский совет Кеннеди-центра. Конгресс не может позволить ему «брендировать» Кеннеди-центр, другие исторические достопримечательности или мемориалы, или даже расположенные поблизости общественные поля для гольфа», — отметила она.

Также конгрессмен добавила, что Трамп должен прекратить заниматься «саморекламой», а законодателям нужно «провести черту», чтобы предотвратить подобные действия в будущем.

В декабре Дональд Трамп также объявил о том, что США построит «золотой флот» линкоров «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Подробнее о «золотом флоте» Трампа можно прочитать в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее во Франции назвали общего врага Трампа и Путина.