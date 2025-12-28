Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

В США хотят запретить Трампу «саморекламу»

Newsweek: Трампу хотят запретить называть объекты в США в свою честь
Jonathan Ernst/Reuters

Президенту США Дональду Трампу могут запретить переименовывать в свою честь федеральные здания, земельные участки и другие объекты. Об этом пишет издание Newsweek.

18 декабря Совет попечителей решил добавить имя Трампа к названию Центра исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди. После этого конгрессммен от Демпартии Эйприл МакКлейн Делани внесла в Конгресс США два законопроекта – о защите Центра Кеннеди, отменяющий решение Совета и обязывающий удалить имя Трампа со всех вывесок, и Закон о целостности федеральной собственности, который запрещает переименовывать федеральные объекты в честь действующих президентов.

МакКлейн посчитала, что принять законы необходимо для защиты национального наследия и обеспечения парламентского надзора за федеральными мемориалами.

«Этот закон направлен на защиту полномочий Конгресса и сохранение целостности наших национальных памятников и сокровищ. К сожалению, президент политизировал Попечительский совет Кеннеди-центра. Конгресс не может позволить ему «брендировать» Кеннеди-центр, другие исторические достопримечательности или мемориалы, или даже расположенные поблизости общественные поля для гольфа», — отметила она.

Также конгрессмен добавила, что Трамп должен прекратить заниматься «саморекламой», а законодателям нужно «провести черту», чтобы предотвратить подобные действия в будущем.

В декабре Дональд Трамп также объявил о том, что США построит «золотой флот» линкоров «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Подробнее о «золотом флоте» Трампа можно прочитать в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее во Франции назвали общего врага Трампа и Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519943_rnd_3",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+