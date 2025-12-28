Аэропорт Краснодара задержал почти 30 рейсов

Почти 30 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло авиагавани.

Задерживаются 12 рейсов на вылет, 14 — на прилет. Отмененных рейсов нет.

До этого стало известно, что в аэропортах Внуково и Шереметьево из-за действовавших накануне ограничений на полеты на прилет и вылет задержались более 270 рейсов.

Аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в графике вылета рейсов в столицу.

27 декабря столичные воздушные гавани временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации назвали обстановку в терминалах аэропортов спокойной и отметили, что пассажирам выдали матрасы и обеспечили бесплатный и неограниченный доступ к воде. В 23:55 Шереметьево возобновил штатную работу, а во Внуково это произошло спустя 17 минут.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.