Минобороны РФ отчиталось об освобождении двух населенных пунктов в Запорожье

МО РФ: войска освободили Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад Территориальной обороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское в Днепропетровской области, а также в Прилуках, Воздвижевке, Терноватом, Чаривном, Зализничном и Барвиновке в Запорожской области.

В Минобороны уточнили, что украинские подразделения потеряли до 185 человек, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и 155 миллиметровую гаубицу М198 производства США.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» активными действиями освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области, добавили в МО.

28 декабря стало известно о взятии российскими войсками еще четырех населенных пунктов в ДНР. Освобождены Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное, рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось о потерях ВСУ в боях за Гуляйполе.

