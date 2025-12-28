На Сочи и Сириус надвигается сильный шторм

МЧС: на побережье Сочи и Сириуса ожидается шторм до 6 баллов 28-30 декабря

Шторм до 6 баллов с высотой волн до 4,5 метра прогнозируется на побережье Сочи и Сириуса 28-30 декабря, есть угроза формирования смерчей. Об этом в мессенджере MAX сообщает в Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

«На участке Магри-Веселое ожидается усиление волнения моря. <...> 28-30 декабря до 6 баллов, с высотой волн 4,0-4,5 м. В портах тягун. Имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении ведомства.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Там выпало две месячные нормы осадков. Самая сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановилось движение общественного транспорта. Кроме того, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Тысячи человек на Камчатке остались без электроэнергии и отопления из-за снежной бури. В Елизовском районе был объявлен режим ЧС.

Ранее горнолыжный курорт Сочи закрыл трассы из-за опасности схода лавин.