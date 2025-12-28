В Петербурге 15-летнего мальчика жестоко избили в школе за аватарку

В Петербурге 15-летнего школьника избили в туалете школы Московского района из-за флага Израиля на его аватарке. Об этом сообщает телеканал 78.

По словам матери пострадавшего, конфликт начался в начале декабря, когда одноклассник спросил у пострадавшего, действительно ли он поставил на аватарку флаг Израиля. После подтверждения недовольный ученик начал угрожать мальчику, заявляя о своих радикальных националистических взглядах. В течение дня обидчик продолжал оскорблять школьника и упоминал Холокост.

В какой-то момент подросток ответил грубо, заметив, что если дед обидчика был нацистом, то его расстреляли русские солдаты. После этого одноклассник позвал мальчика в туалет «на разговор» вместе со старшим приятелем. Там от него требовали извинений на коленях, но он отказался, хотя был готов просто попросить прощения. В итоге школьника несколько раз ударили по лицу, а другой подросток контролировал выход. После инцидента пострадавшему запретили рассказывать о случившемся.

В результате нападения у 15-летнего ученика диагностировали перелом кости глазницы. Ему провели операцию под общим наркозом и удалили осколки кости. Школьник более недели находился в стационаре и сейчас продолжает лечение амбулаторно.

Мать сообщила, что для сына рекомендовано домашнее обучение, и вместе с администрацией школы решается вопрос о переводе на дистанционку. Женщина заявила об избиении в полицию, а Следственный комитет проводит проверку, сообщил адвокат.

