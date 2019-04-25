Госдеп осудил «крайне провокационный» указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР
В Государственном департаменте США заявили, что указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР является нарушением Минских договоренностей. Заявление опубликовано на сайте Госдепа.
В Госдепе считают, что в свете подписания Москвой Минских соглашений данный указ является «крайне провокационным действием». Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что подписанты договоренностей признали суверенитет Киева над территориями ДНР и ЛНР.
Также в заявлении Госдепа говорится, что Путин подписал указ через несколько дней после победы Владимира Зеленского на украинских выборах. Он, указывается в документе, неоднократно заявлял о намерении вести переговоры с Путиным о ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее Путин назвал решение о паспортах для жителей ДНР и ЛНР «вопросом чисто гуманитарного характера».