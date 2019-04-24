Трамп выступил против слушаний в конгрессе по докладу Мюллера
Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы прошлые и нынешние сотрудники Белого дома давали показания в конгрессе по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The Wasgington Post.
«Я позволил своим юристам и другим людям пойти и дать показания Мюллеру», — сказал Трамп.
По его словам, в слушаниях в конгрессе по данному докладу «нет смысла».
Он также добавил, что в конгрессе «все очень предвзято» с точки зрения партийной принадлежности.
Ранее сообщалось, что Трамп возмутился заявлениями о себе в «безумном» докладе Мюллера.