Трамп выступил против слушаний в конгрессе по докладу Мюллера

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Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы прошлые и нынешние сотрудники Белого дома давали показания в конгрессе по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The Wasgington Post.

«Я позволил своим юристам и другим людям пойти и дать показания Мюллеру», — сказал Трамп.

По его словам, в слушаниях в конгрессе по данному докладу «нет смысла».

Он также добавил, что в конгрессе «все очень предвзято» с точки зрения партийной принадлежности.

Ранее сообщалось, что Трамп возмутился заявлениями о себе в «безумном» докладе Мюллера.