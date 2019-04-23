Что еще хуже, чем «вмешательство» РФ в выборы в США, рассказал зять Трампа

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Старший советник и зять американского президента Джаред Кушнер заявил, что расследование которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, нанесло больше вреда стране, чем «российское вмешательство». Об этом сообщает MediaIte.

По словам Кушнера, расследование и связанные с ним спекуляции имели «более значительный эффект» на демократию, чем реклама в социальных сетях, которую якобы размещала российская сторона.

«Если вы посмотрите на масштабы того, что они (Россия. — Газета.Ru) сделали и чего они добились, то расследование нанесло гораздо больший ущерб нам», — сказал Кушнер.

Ранее Трамп попросил New York Times встать на колени и извиниться.

22 марта стало известно о завершении почти двухлетнего «российского расследования» специального прокурора США Роберта Мюллера. В представленных генеральным прокурором Уильямом Барром итогах говорилось об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.