«Пожалуйста, не убейтесь»: Савченко зашла в Раду

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Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко посетила парламент после освобождения, видеоролик опубликовало общественное движение «Честно» в своем твиттере.

На протяжении визита Савченко в Раду ее сопровождали журналисты, но она отказалась отвечать на их вопросы, подчеркнув, что через некоторое время состоится ее брифинг. Однако некоторые представители СМИ все равно оказались на пути нардепа.

«Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Также надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне... Пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь», — отреагировала на это Савченко.

Ранее сообщалось, что Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения.