Порошенко захотел снова стать президентом

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Президент Украины Петр Порошенко, который проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре президентских выборов, сообщил, что намерен снова возглавить страну, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не намерен уходить из политики после поражения на выборах и планирует объединиться со своими сторонниками, чтобы добиться в будущем новых побед.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую (администрация президента. — Газета.Ru) после следующих президентских выборов», — сказал Порошенко.

По имеющимся данным, сторонники действующего украинского президента после данного объявления стали скандировать «через год», на что Порошенко ответил согласием.

Ранее сообщалось, что украинцы выбрали «победителя» в дебатах Порошенко и Зеленского.

К настоящему моменту обработано более 99% бюллетеней, Зеленский лидирует с 73,21% голосов, Порошенко набирает 24,46%. Действующий глава государства уже признал поражение.