Президент Чехии позвал Зеленского в Прагу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/719/11627719/RTX4IPNK-pic905-895x505-68491.jpg">

Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его приехать с визитом в Прагу. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу чешского главы.

Он также выразил мнение, что украинские граждане хотят жить в стране с «меньшим количеством националистических лозунгов».

«Позвольте сердечно поздравить вас с избранием на пост президента Украины. Ваша победа является доказательством воли большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны», — говорится в поздравлении Земана.

По его словам, выбор украинцев в пользу Зеленского свидетельствует о том, что они «не теряют надежды на улучшение политических, экономических и социальных условий в стране».

Ранее сообщалось, что Госдеп оценил выборы на Украине.

К настоящему моменту обработано более 99% бюллетеней, Зеленский лидирует с 73,21% голосов, Порошенко набирает 24,46%. Действующий глава государства уже признал свое поражение.