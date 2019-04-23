СМИ: Япония отказалась от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе МИД

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Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе отказалось от использования формулировки о «возвращении» Курильских островов, заменив ее выражением о намерении «решить территориальную проблему» с Россией. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По имеющимся данным, в докладе также говорится о необходимости заключить мирный договор с Россией в текущем году. При этом в докладе за 2018 год содержалась фраза «вернем четыре северных острова Японии».

Как отмечается, МИД Японии решил смягчить риторику по вопросу Курил, чтобы не осложнять переговоры с российской стороной по мирному договору по итогам Второй мировой войны.

Ранее в российском МИДе назвали условие решения проблем России и Японии.