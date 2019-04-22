Стала известна окончательная явка во втором туре выборов президента Украины

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Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62,09%, сообщает УНИАН со ссылкой на ЦИК страны.

Отмечается, что избиратели больше всего голосовали в Киеве (65,85%), во Львовской и Днепропетровской областях (67,34% и 65,82% соответственно).

Самая низкая явка зафиксирована в Закарпатской области (46,38%).

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.