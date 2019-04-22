В штабе Зеленского высказались о роспуске Рады
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировали возможный роспуск Верховной рады. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя штаба Дмитрия Разумкова, в настоящее время говорить о роспуске парламента не представляется возможным.
Он также добавил, что пока штаб не может ответить на данный вопрос.
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в настоящее время оснований для роспуска парламента Украины нет.