Finita la comedia: Пушков о разгроме Порошенко
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поражение действующего президента Петра Порошенко на выборах. Об этом он написал в своем твиттере.
Он назвал разгром Порошенко «полным и уничтожительным».
«Он похоронил надежду на справедливость и лучшую жизнь. Этих похорон, а также коррупции, безмерной лжи и лицемерного актерства украинцы ему и не простили. Finita la comedia», — написал Пушков.
По его словам, украинцы не стали голосовать за ненависть к России.
«Они отдали голоса «слуге народа» — даже не Зеленскому, а его герою из телесериала. Но политика это вовсе не кино», — написал Пушков.
По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.