Finita la comedia: Пушков о разгроме Порошенко

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поражение действующего президента Петра Порошенко на выборах. Об этом он написал в своем твиттере.

Он назвал разгром Порошенко «полным и уничтожительным».

«Он похоронил надежду на справедливость и лучшую жизнь. Этих похорон, а также коррупции, безмерной лжи и лицемерного актерства украинцы ему и не простили. Finita la comedia», — написал Пушков.

По его словам, украинцы не стали голосовать за ненависть к России.

«Они отдали голоса «слуге народа» — даже не Зеленскому, а его герою из телесериала. Но политика это вовсе не кино», — написал Пушков.

По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах, набирая более 70% голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.