Зеленский дал первые обещания
Лидирующий по данным экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, рассказал о приоритетных направлениях своей работы.
Зеленский заявил, что будет продолжать «минский процесс», а также планирует остановить огонь в Донбассе.
«Задача — вернуть всех наших заключенных», — отметил он.
При этом Зеленский подчеркнул, что пока у него нет официального статуса.
«Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой», — сказал он.
По данным первых официальных экзит-полов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.