В штаб Зеленского нагрянула полиция

<img src="//img.gazeta.ru/files3/173/12314173/58373951_419637705490383_7560809008529932288_n-pic905-895x505-37254.jpg">

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пришла полиция, чтобы наказать за публичную демонстрацию бюллетеня, передает РИА «Новости».

Полиция решила выписать ему штраф.

«Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения за то, что он показал бюллетень», — заявили в штабе Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил закон во время голосования.

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.