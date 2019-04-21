В штаб Зеленского нагрянула полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пришла полиция, чтобы наказать за публичную демонстрацию бюллетеня, передает РИА «Новости».
Полиция решила выписать ему штраф.
«Сейчас приехала полиция к Зеленскому, составляют акт правонарушения за то, что он показал бюллетень», — заявили в штабе Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил закон во время голосования.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.