Российские эксперты отметили ряд проблем с организацией президентских выборов на Украине

В ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», проводящей дистанционное наблюдение за украинскими выборами, отмечают серьезные организационные проблемы в проведении голосования.

«По сегодняшнему дню голосования есть проблемные моменты. На некоторых участках нет ящиков для голосования, кабинок для избирателей. В Киевской области были проблемы в связи с недопуском наблюдателей на избирательные участки. Были замечены нетрезвые избиратели на избирательных участках. И также продолжается незаконная агитация», - сообщил в воскресенье «Интерфаксу» сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

«На некоторых участках эксперты отмечают отсутствие наблюдателей. Кандидаты не смогли на второй тур обеспечить присутствие своих наблюдателей на всех избирательных участках по разным регионам», - сказал он.

Брод на основе поступающих данных из Украины предположил, что активность избирателей может быть выше, чем в первом туре. «Что касается явки, то, как говорят эксперты, она на некоторых участках выше, чем в первом туре. Пока продолжаем наблюдать. Возможно, будет повышение явки через несколько часов», - отметил он.

В целом, по оценке эксперта, складывается впечатление, что организаторы выборов не решили серьезные организационные проблемы в проведении голосования.

«Если говорить о ходе избирательной кампании за эти три недели (после первого тура выборов 31 марта), можно сделать вывод, что не извлечены уроки из проблем первого тура. Избиратели продолжали сталкиваться с некачественными списками. Большую тревогу экспертов вызывает, что Порошенко и его окружение продолжают контролировать вопрос с передвижением избирательных бюллетеней и протоколов», - сказал сопредседатель «Гражданского контроля».

При этом Брод сообщил, что имеются данные о многочисленных нарушениях в «день тишины», 20 апреля.

«Избирательная кампания продолжалась в таком же нервном и грязном стиле, ненамного в лучшую сторону отличаясь от кампании первого тура. И сейчас поступают сообщения о том, что в «день тишины» продолжалась незаконная агитация и уже известно, подано свыше 200 заявлений о нарушениях в «день тишины» в правоохранительные органы», - сказал он.

Брод уточнил, что российская ассоциация проводит дистанционный мониторинг второго тура во взаимодействии с украинскими неправительственными организациями, представителями экспертного сообщества, а также используя открытые источники.