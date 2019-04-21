Явка на востоке Украины вдвое превышает явку на западе

Явка на избирательных участках на востоке Украины вдвое превышает явку на западе страны. Об этом этом было объявлено в выпуске новостей на телеканале «1+1» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Ранее появились первые данные о явке на украинских выборах.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.