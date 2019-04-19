«Стендап года»: пранкер Лексус о дебатах Порошенко и Зеленского

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Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.

Он заявил, что это «самый крутой стендап года».

«Но что касается самих выступлений, все довольно печально», — добавил Столяров.

По его словам, кандидаты говорили то, что уже было в прессе, и уходили от прямых ответов на поставленные вопросы.

«У вас — олигархи, а у вас — лишь один олигарх. У вас — кино в России, а у вас — фабрика… Пришлось даже встать обоим на колени…», — подчеркнул Столяров.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.