Зеленский рассказал, встречался ли с Путиным

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве заявил, что никогда не встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Прямую трансляцию ведет «112 Украина».

При этом шоумен задался вопросом, сколько раз украинский лидер встречался с Путиным.

Зеленский добавил, что ни разу не был в России с момента начала войны на Украине в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.