Порошенко обвинил Зеленского в жизни в России
Украинский лидер Петр Порошенко в ходе дебатов заявил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский был в России с начала конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».
«Где вы были в это время? В России!», — сказал Порошенко.
По его словам, во время своего президентства он сделал больше, чем другие лидеры Украины «за четверть столетия».
Он также добавил, что Зеленский не служил и не пошел служить в Донбасс.
Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.
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