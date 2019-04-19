Порошенко обвинил Зеленского в жизни в России

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Украинский лидер Петр Порошенко в ходе дебатов заявил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский был в России с начала конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

«Где вы были в это время? В России!», — сказал Порошенко.

По его словам, во время своего президентства он сделал больше, чем другие лидеры Украины «за четверть столетия».

Он также добавил, что Зеленский не служил и не пошел служить в Донбасс.

Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.

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