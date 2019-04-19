США призвали все страны мира не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

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США поддерживают решение Мальты не пропускать российские самолеты, которые направлялись в Венесуэлу, в свое воздушное пространство. Об этом написала официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в твиттере.

«Мы приветствуем решение правительства Мальты не пустить в свое воздушное пространство российские самолеты для поддержки жестокого режима в Венесуэле», — подчеркнула Ортагус.

Представитель Госдепа добавила, что все страны мира должны следовать этому примеру, чтобы помешать поддержке «диктатора» Николаса Мадуро, который является президентом Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Мальта не пропустила российские самолеты в Венесуэлу. В МИД России это решение сочли недружественным шагом.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.