WP: доклад Мюллера «обнажил» паранойю и страх Трампа

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Опубликованный накануне доклад специального прокурора США Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования предоставил яркую картину атмосферы в администрации президента США Дональда Трампа, страдающей паранойей и полной интриг, пишет The Washinton Post, в которой вышел материал под заголовком «Паранойя, ложь и страх: отчет Мюллера обнажил президентство Трампа».

Об этом издание пишет по итогам прочтения отредактированного отчета по «российскому делу», который насчитывает более 400 страниц.

Как отмечает газета, Трамп отчаянно пытался оказать давление на своих помощников, заставить их лгать. Доклад Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы США показал, как «легковоспламеняемый президент» породил атмосферу хаоса, нечестности и должностных преступлений в высших эшелонах власти, которых не было со времен администрации президента Ричарда Никсона, говорится в материале.

Washington Post приводит в пример наиболее яркие выдержки из доклада. Теперь Трампу будет сложно отстраниться от итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, назвав это «фейк ньюс», добавляет газета.

Ранее сообщалось, что доклад Мюллера по «российскому делу» стал бестселлером.