Зеленский объяснил редкие появления на публике

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, почему редко встречается с журналистами и выступает публично. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Отмечается, что свою позицию Зеленский объясняет выбранной им информационной политикой.

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«Редкие появления, которые сводят людей вместе, объединяют их. Я хочу, чтобы меня увидели. Это как в старые времена, еще в советское время, все бежали: «Что сегодня? «Семнадцать мгновений весны» или там «Слуга народа», — заявил Зеленский.

Ранее опрос показал предпочтения украинцев в преддверии президентских выборов на территории страны.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.