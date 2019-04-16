Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского

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Политолог и ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Украинская правда».

До этого Березовец пошутил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «очень повезло», что после визита Зеленского в страну «сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери». Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт назвала шутку «позором» и пристыдила ведущего.

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Как отмечается, Березовец не принес извинения, однако заявил, что не намеревался кого-либо оскорбить.

По его словам, Великая Французская революция принесла с собой свободу, равенство, братство, и свобода, уточнил ведущий, является нерушимым принципом Пятой республики.

Кроме того, он вспомнил издательство Charlie Hebdo, на которое пару лет назад напали террористы из-за их неоднозначных публикаций. Однако никто не усомнился в праве французских журналистов на высказывание собственного мнения, подчеркнул Березовец.

Также он отметил, что его шутка ничем не отличается от шуток «Студии Квартал-95», лидером которой является Зеленский.

«Но, откровенно, чем она [шутка] в принципе отличается от 90% шуток «95-го квартала»?», — поинтересовался Березовец.

Однако с Зеленским французский президент и посол согласились сесть за один стол, заключил ведущий.