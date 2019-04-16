Брат тигра Амура предсказал Зеленскому победу на выборах на Украине

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Тигр Бартек, брат дружившего с козлом тигра Амура, предсказал, что Владимир Зеленский одержит победу во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сообщается в соцсетях Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

Представители парка рассказали, что поставили перед тигром две коробки с одинаковыми кусками мяса, однако на одной из них была фотография Зеленского, а на другой — фото нынешнего президента Украины Петра Порошенко, который также прошел во второй тур.

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«Несмотря на то, что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий, Бартек выбрал Владимира Зеленского», — добавили представители парка.

Они также попросили отнестись к предсказанию «как к шутке».

Ранее опрос показал безусловное лидерство Зеленского во втором туре выборов на Украине.