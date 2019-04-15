Стало известно, кто заменит Зеленского на дебатах с Порошенко

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На Украине кандидат в президенты страны, шоумен Владимир Зеленский не будет лично принимать участие в дебатах с действующим президентом страны Петром Порошенко на канале ICTV 15 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Порошенко пригласил Зеленского поучаствовать в дискуссии в эфире программы «Свобода слова». Однако вместо шоумена в студию придет его советник.

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«В студии будет действующий президент Петр Порошенко, советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк», — говорится в анонсе.

Ранее сообщалось, что Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.