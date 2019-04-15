Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским

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Украинский президент Петр Порошенко предложил кандидату в президенты страны, шоумену Владимиру Зеленскому другое время для проведения дебатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам спикера штаба Порошенко Олега Медведева, Зеленский уклоняется от дебатов.

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«…Петр Порошенко вдобавок к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Зеленскому того же дня, 19 апреля, провести еще одни дебаты на «Олимпийском» в часовых рамках с 16 до 18 часов», — сказал Медведев.

Он добавил, что после этого кандидаты должны к 20.00 прибыть на теледебаты. До этого Зеленский предлагал провести дебаты в 19.00.

Ранее штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о готовности оплатить из избирательного фонда половину стоимости проведения дебатов с Петром Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.