Порошенко заявил о «твердом намерении» победить на выборах

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что он «твердо намерен» одержать победу на президентских выборах. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он будет делать все возможное для обеспечения политической стабильности.

»...я имею твердое намерение предотвратить негативные сценарии. Я имею твердое намерение выиграть президентские выборы», — заявил Порошенко.

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Он также добавил, что собирается продолжать реформы, которые были начаты при нем, а также способствовать продвижению Украины на пути к ЕС и НАТО.

Ранее другой кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал Порошенко шоуменом и призвал не «бегать» за ним по телеканалам.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.