Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

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Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе «Олимпийский», передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что сегодня, 14 апреля, дебаты не должны были проходить, и назвал прошедшее на «Олимпийском» мероприятие «агитационным митингом» Порошенко.

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«Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», — сказал Разумков.

Комментируя неявку Зеленского на дебаты в воскресенье, 14 апреля, он заявил, что об этом было известно заранее, так как дебаты «не должны были проходить».

Ранее команда Порошенко заявила о желании провести дебаты с Зеленским в два раунда.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.