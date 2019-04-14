Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе «Олимпийский», передает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что сегодня, 14 апреля, дебаты не должны были проходить, и назвал прошедшее на «Олимпийском» мероприятие «агитационным митингом» Порошенко.
«Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», — сказал Разумков.
Комментируя неявку Зеленского на дебаты в воскресенье, 14 апреля, он заявил, что об этом было известно заранее, так как дебаты «не должны были проходить».
Ранее команда Порошенко заявила о желании провести дебаты с Зеленским в два раунда.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.