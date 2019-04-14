В центре Киева усилили охрану перед дебатами Порошенко и Зеленского

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В центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса «Олимпийский», куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

В районе стадиона дежурят усиленные наряды полиции с военными Национального гвардии.

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Ранее Порошенко в очередной раз заявил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Сам Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

В воскресенье, 14 апреля Зеленский заявил, что не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для сдачи анализов вместе с главой государства Петром Порошенко из-за того, что против него готовилась провокация.