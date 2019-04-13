Россия открыта к сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова выстраивать сотрудничество с ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Москва видит возможность формирования большого евразийского партнерства.
«...мы по-прежнему готовы выстраивать сотрудничество и с Евросоюзом, и с отдельными западными государствами», — отметил Лавров.
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Он добавил, что Россия и Европа имеют много общего в историческом и культурном плане.
Ранее сообщалось, что Россия и США возобновили антитеррористический диалог.