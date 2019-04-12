Партия Нетаньяху получила 36 мест в парламенте Израиля

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Партия «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, получает 36 мест в парламенте после подсчета 100% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, главный конкурент партии Нетаньяху центристский блок «Кахоль-Лаван» получил 35 мандатов.

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Как отмечается, ультрарелигиозные партии ШАС и «Яхадут ха-Тора» получили по восемь и семь мест.

При этом левая партия «Авода» получила 5 мест в 120-местном парламенте Израиля.

Ранее сообщалось, что оппозиция в Израиле признала поражение на выборах.