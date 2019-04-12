Трампа призвали к пересмотру антироссийской политики, сообщает WSJ
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали американского лидера Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По мнению политиков, кризис в отношения России и США может привести к опасной конфронтации.
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Они также добавили, что старый политический курс США в отношении России уже изжил себя.
Эксперты предложили Трампу создать двухпартийную группу в конгрессе, которая будет отвечать за возобновление диалога с Россией.
Ранее сообщалось, что Россия готова к диалогу с США по вопросам безопасности.