Зеленский обвинил СБУ в слежке за ним

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины следит за его передвижениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сотрудники СБУ следовали за его автомобилем до аэропорта Киева.

Он также добавил, что отправился в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Зеленский подчеркнул, что украинский лидер Петр Порошенко знает о том, что за ним следит СБУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский вылетел на встречу с Макроном.